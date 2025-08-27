جنوب سيناء – رضا السيد:

أصدر الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، عدة توجيهات بوضع خطة مرورية شاملة لتأمين عبور طلاب المدارس والجامعات، تزمنًا مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 – 2026، حرصًا على سلامة الطلاب من حوادث الطرق، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة الهادفة إلى تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة المرورية.

وتضمنت هذه التوجيهات:

1- إنشاء مطبات مرورية صوتية تنبيهية، أي "تصدر أصواتًا اهتزازية عند مرور السيارات فوقها" في مواقع حيوية بمدينة شرم الشيخ، ومنها مداخل جامعة الملك سلمان، والمدرسة المصرية اليابانية، وسكن العاملين لتهدئة السرعات.

2- تركيب إشارات ضوئية يدوية تتيح للطلاب والمشاة التحكم الآمن في حركة المرور.

3- وضع لافتات إرشادية وتحذيرية قبل المطبات بمسافة 100 متر، ولوحات توجيه لعبور المشاة على بعد 200 متر، لتعزيز وعي السائقين وضمان الالتزام.

4- استكمال الفواصل المرورية، وتنظيم حركة السير أمام المدارس، ومجمعات الخدمات بمنطقة حي الشروق.

5- وضع خطة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المحيطة بجامعة الملك سلمان الدولية والمدارس.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية المرورية بمدينة شرم الشيخ، بما يتناسب مع مكانتها السياحية العالمية، ويضمن أعلى مستويات الأمان والسلامة للمواطنين والزائرين.

ووجّه المحافظ بسرعة التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، وكافة الأجهزة المعنية لبدء تنفيذ هذه التوصيات على وجه السرعة، بما يحقق الانسيابية المرورية ويمنع السير عكس الاتجاه، مع إعطاء الأولوية القصوى لتأمين الطلاب ومرتادي الجامعة والمدارس.