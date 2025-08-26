إعلان

أول رد رسمي على فصل أبناء البلوجر "أم مكة" من مدارس القليوبية

05:07 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

البلوجر أم مكة

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

نفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فصل أبناء البلوجر الشهيرة بـ"أم مكة"، مؤكدة أن تلك الأنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقال مصطفى عبده طه، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، في تصريحاته لـ مصراوي، إنه فوجئ بانتشار تلك الأخبار غير المنطقية عبر "فيسبوك"، دون أن ترد إليه أي شكاوى أو مستندات رسمية بهذا الخصوص، مضيفًا أن العام الدراسي الجديد لم يبدأ بعد حتى يُثار الحديث عن فصل طلاب.

وشدد "عبده" على أن أبناء "أم مكة" – شأنهم شأن جميع الطلاب – لم يرتكبوا أي مخالفة تستوجب اتخاذ إجراء إداري بهذا الحجم، موضحًا أن الفصل لا يتم إلا وفق ضوابط قانونية وتحقيقات رسمية إذا وُجدت واقعة حقيقية.

واختتم وكيل الوزارة قائلاً: "جميع الطلاب أبنائي وأحفادي، ومكتبي مفتوح للجميع، ولا يمكن أن يُظلم أي طالب داخل مدارس القليوبية".

أم مكة فصل ابناء أم مكة مدارس القليوبية
