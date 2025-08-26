ضبط شاب فقأ عين شقيقه بسبب الخلاف على الميراث في الأقصر



الأقصر- محمد محروس:

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، القبض على متهم بالاعتداء على شقيقه خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف على تقسيم منزل وأرض موروثة، ما أسفر عن إصابة خطيرة بفقأ العين اليمنى ونقله في حالة حرجة إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن الأقصر، بلاغًا من الأهالي بمنطقة الخضيرات بالبغدادي في مركز البياضية، يفيد باندلاع مشاجرة بين الشقيقين "أ. م. ن"، و"ح. م. ن"، داخل المنزل محل النزاع، إذ قام المتهم بالاعتداء على شقيقه باستخدام أداة حادة، مما أدى إلى إصابته البالغة.

على الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، إذ جرى نقل المصاب إلى مجمع الأقصر الطبي الدولي، لإجراء عملية جراحية عاجلة لإنقاذ عينه اليمنى والحفاظ على بصره، وسط جهود مكثفة من الفريق الطبي للتعامل مع حالته الحرجة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم "أ. م. ن"، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق في ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.