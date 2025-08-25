4 مستشفيات ومتحف.. طفرة خدمية جديدة بجامعة المنيا

المنيا - جمال محمد:

أعلن الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا، عن استعداد الجامعة لافتتاح 4 مستشفيات جديدة تضم أكثر من 700 سرير، وإنشاء متحف أثري جديد يوثق تاريخ المحافظة، كما قرر صرف مكافأة 1000 جنيه لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده رئيس الجامعة، اليوم الاثنين، مع أعضاء هيئة التدريس والعاملين، بحضور نواب رئيس الجامعة وأمينها العام، استعرض فيه رؤية الجامعة وخطة التطوير المستمر استعدادًا للاحتفال باليوبيل الذهبي.

تشمل المشروعات الجديدة المستشفى الثلاثي بسعة 400 سرير، ومستشفى الأورام والعلاج الإشعاعي، ومستشفى الطوارئ للأطفال، ومستشفى الأمراض العصبية والنفسية، وهو ما يعزز قدرات المستشفيات الجامعية لتكون بين الأكبر في صعيد مصر.

وأشار فرحات إلى أن الجامعة حققت إنجازات أخرى منها تحسين كفاءة البنية التحتية ومضاعفة الموارد الذاتية خلال عامين، مؤكدًا أن الخطة الحالية تهدف لتحويل الجامعة إلى مركز إقليمي رائد، يشمل إنشاء مدينة طبية متكاملة وضم 900 سرير فندقي لخدمة السياحة.

وشدد رئيس الجامعة على أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق وتعزيز الابتكار لتحقيق أهداف الجامعة، مؤكدًا أنها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق موقع ريادي بين الجامعات المصرية والإقليمية.