اندلع في مكتبي المدير والسكرتارية.. جامعة قناة السويس تكشف تفاصيل حريق المستشفى الجامعي

03:37 م الإثنين 25 أغسطس 2025

جامعة قناة السويس تكشف تفاصيل حريق المستشفى الجامع

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أصدرت جامعة قناة السويس بيانًا رسميًا، اليوم الإثنين ، بشأن الحريق الذي اندلع صباحًا داخل المبنى الإداري بمستشفى الجامعة، وتحديدًا في مكتب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ومكتب السكرتارية الملحق به.

وأكدت الجامعة في بيانها أن الاستجابة كانت سريعة فور وقوع الحادث، حيث تم فصل التيار الكهربائي عن المكان والسيطرة على النيران في وقت وجيز، دون امتدادها إلى أي من المرافق الطبية أو الخدمية داخل المستشفى.

وأسفر الحريق عن إصابة 25 من العاملين بحالات اختناق، من بينهم 14 حالة جرى التعامل معها على الفور داخل المجمع الطبي، و11 حالة أخرى بمستشفى الجامعة، حيث تلقى جميع المصابين الإسعافات اللازمة وغادروا بعد الاطمئنان على سلامتهم.

وناشدت الجامعة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في نشر الأخبار، مشيرة إلى أن بعض الصور المتداولة على الإنترنت لا تخص الحادث الحالي وإنما تعود إلى واقعة عام 2019.

وشدد البيان على أن يوم الإثنين يعد يوم عمل طبيعي داخل المستشفى الجامعي، حيث تعمل جميع العيادات والأقسام الطبية بكامل طاقتها، مؤكدة أن الحريق اقتصر على أحد المكاتب الإدارية فقط ولم يؤثر على سير العمل أو الخدمات الطبية المقدمة للمرضى

جامعة قناة السويس حريق المستشفى الجامعي
