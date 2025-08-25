5 نعوش على الأعناق.. قنا تشيع ضحايا حادث قرية الدير المروع

قنا – عبدالرحمن القرشي:

في مشهد جنائزي مهيب، شيّع أهالي قنا جثامين 5 من أبنائهم الذين لقوا مصرعهم في حادث تصادم مروع بين 3 سيارات على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية الدير بمركز قنا، وسط حالة من الحزن والانهيار بين أسر الضحايا الذين ودعوا أحبتهم إلى مثواهم الأخير بمدافن قراهم المختلفة.

الحادث أسفر عن مصرع كل من: صلاح ذكي أبو زيد (48 عامًا)، وكمال الدين حمدان محمد (63 عامًا)، ودينا عبد الواحد، وليل خالد جمال، بالإضافة إلى ضحية أخرى لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى.

كما أسفر التصادم عن إصابة 6 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة تراوحت بين الجروح والكدمات وحالات الغيبوبة، من بينهم: أحمد الطيب محمد سلامة (32 عامًا) ونجله مهاب (3 سنوات)، وشهاب الدين محمد سلامة (30 عامًا)، وخالد سعودي سعد (27 عامًا)، وخلود خالد عبد الواحد (25 عامًا)، وخالد جمال عباس أحمد (35 عامًا).

وكانت غرفة العمليات بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور محمد فؤاد يفيد بوقوع الحادث، فانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع التصادم لنقل المصابين إلى المستشفيات، وتسليم جثامين الضحايا لذويهم.

