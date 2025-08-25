إغلاق 30 منشأة طبية خاصة وإنذار 80 أخرى بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أغلقت إدارة العلاج الحر بمحافظة البحيرة 30 منشأة طبية خاصة خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس الجاري، كما وجهت 80 إنذارا لمنشآت أخرى بها بعض المخالفات البسيطة لتصويب أوضاعها.

وجاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بالمتابعة الدورية للخدمات الطبية المقدمة من القطاع غير الحكومي واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الانضباط في الأداء.

وأوضحـت الدكتورة بسمة عبدالستار مدير إدارة العلاج الحر، أن الحملات شملت المرور على 156 منشأة طبية خاصة متنوعة، أسفرت عن تنفيذ 15 قرار غلق لمنشآت مخالفة للاشتراطات أو تدار بدون ترخيص، واستصدار 15 قرارا آخر وجارٍ تنفيذها، إلى جانب فحص 10 شكاوى والرد عليها.

وأكد الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة، أن القطاع الطبي الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمات الطبية، مشددًا على اتخاذ إجراءات حازمة لضمان تطبيق القانون، بالتوازي مع تشجيع القطاع الخاص على تطوير العمل لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.