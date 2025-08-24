إعلان

العثور على جثة صاحب فرقة أفراح داخل شقته في الشرقية

12:53 م الأحد 24 أغسطس 2025

جثة - أرشيفية

الشرقية- ياسمين عزت:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، على جثة شخص في ظروف غامضة في مسكنه الكائن بمدينة أبو كبير.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من أحد الأهالي بالعثور على جثة لشخص متوفى في العقد السادس من العمر بمنطقة الساحة الشعبية بأبو كبير.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وتبين العثور على جثة م.أ.ا 60 عاما ويدير فرقة أفراح وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

جرى ندب فريق من الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثة لبيان أسباب الوفاة إذ عثر على الجثة وبها طعنات متفرقة بالجسد.

الشرقية مديرية أمن الشرقية مدينة أبو كبير
