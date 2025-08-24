إعلان

قطع المياه عن 5 قرى في المنيا لمدة 5 ساعات

12:44 م الأحد 24 أغسطس 2025

قطع مياه الشرب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا- جمال محمد:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اليوم الأحد، عن قطع مياه الشرب عن 5 قرى بمركز بني مزار، غدًا الإثنين، للقيام بأعمال ربط خط طرد محطة مياه التوسعات ببني مزار.

وبحسب بيان الشركة، فإن القرى المتأثرة بانقطاع المياه تشمل: القيس، إبشاق، السعدية، أم إلياس وأم السنط.

ومن المقرر انقطاع المياه لمدة 5 ساعات تبدأ من الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساءً.

كما أشارت الشركة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب مجاناً للمناطق المتأثرة، وناشدت المواطنين والمخابز والمؤسسات الحيوية بالقرية توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.

قطع المياه

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة مياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد حادث أبو تلات.. تحذير جديد لرواد الإسكندرية: ممنوع نزول البحر في هذه الشواطئ- صور
سعر الدولار يعود للتراجع إلى أدنى مستوى له خلال عام في تعاملات اليوم