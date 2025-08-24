قطع المياه عن 5 قرى في المنيا لمدة 5 ساعات

المنيا- جمال محمد:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اليوم الأحد، عن قطع مياه الشرب عن 5 قرى بمركز بني مزار، غدًا الإثنين، للقيام بأعمال ربط خط طرد محطة مياه التوسعات ببني مزار.

وبحسب بيان الشركة، فإن القرى المتأثرة بانقطاع المياه تشمل: القيس، إبشاق، السعدية، أم إلياس وأم السنط.

ومن المقرر انقطاع المياه لمدة 5 ساعات تبدأ من الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساءً.

كما أشارت الشركة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب مجاناً للمناطق المتأثرة، وناشدت المواطنين والمخابز والمؤسسات الحيوية بالقرية توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.