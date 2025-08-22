إعلان

عامل مزلقان ينقذ شابًا من الموت أسفل عجلات قطار في بني سويف

09:31 م الجمعة 22 أغسطس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    عامل مزلقان ينقذ شابًا من الموت أسفل عجلات قطار
  • عرض 3 صورة
    عامل مزلقان ينقذ شابًا من الموت أسفل عجلات قطار
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف-حمدي سليمان:

في مشهد بطولي، نجح عامل مزلقان السادات بمدينة بني سويف، شابًا من الموت المحقق بعدما كادت عجلات القطار أن تدهسه أثناء مروره شريط السكة الحديد، أثناء عبور القطار

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام شاب في العقد الثاني من عمره بعبور شريط السكة الحديد من مزلقان السادات بمدخل مدينة بني سويف أثناء قدوم القطار، ولم ينتبه إلى اقترابه الشديد، وفي لحظة فارقة، أسرع "عم طارق" عامل المزلقان المكلف بتأمين المعبر، نحو الشاب وجذبه بعيدًا قبل ثوانٍ من مرور القطار.

المشهد الذي أثار حالة من الفزع لدى الأهالي المتواجدون في محيط المزلقان، سرعان ما تحول إلى تصفيق حاد وشعور بالامتنان للتصرف البطولي لعامل المزلقان، وأكد شهود عيان أن العامل عرّض نفسه للخطر بعدما اقترب بشدة من القطار القادم، بسرعة بديهية لسحب الشاب في اللحظات الأخيرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عامل مزلقان ينقذ شابا من الموت إنقاذ شاب من الموت أسفل عجلات قطار عامل مزلقان السادات بمدينة بني سويف عجلات قطار كادت تدهس شاب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الإيجار القديم إلى البكالوريا ومجلس الشيوخ.. وزير الشؤون النيابية يوضح موقف الحكومة من الملفات الشائكة
لضمان إدخال المساعدات.. مقرر أممي يطالب بإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة