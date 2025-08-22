عامل مزلقان ينقذ شابًا من الموت أسفل عجلات قطار في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

في مشهد بطولي، نجح عامل مزلقان السادات بمدينة بني سويف، شابًا من الموت المحقق بعدما كادت عجلات القطار أن تدهسه أثناء مروره شريط السكة الحديد، أثناء عبور القطار

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام شاب في العقد الثاني من عمره بعبور شريط السكة الحديد من مزلقان السادات بمدخل مدينة بني سويف أثناء قدوم القطار، ولم ينتبه إلى اقترابه الشديد، وفي لحظة فارقة، أسرع "عم طارق" عامل المزلقان المكلف بتأمين المعبر، نحو الشاب وجذبه بعيدًا قبل ثوانٍ من مرور القطار.

المشهد الذي أثار حالة من الفزع لدى الأهالي المتواجدون في محيط المزلقان، سرعان ما تحول إلى تصفيق حاد وشعور بالامتنان للتصرف البطولي لعامل المزلقان، وأكد شهود عيان أن العامل عرّض نفسه للخطر بعدما اقترب بشدة من القطار القادم، بسرعة بديهية لسحب الشاب في اللحظات الأخيرة.