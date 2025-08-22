من أسرة واحدة.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في انهيار منزل بسوهاج (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأُصيب 4 آخرون، في انهيار منزل من طابقين بقرية الشيخ مسعود دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

انتقل إلى مكان الواقعة الدكتور أحمد الشطوري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، ومأمور وضباط مركز شرطة طهطا، وقوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية بسوهاج.

وتبين من التحريات الأولية انهيار منزل من طابقين مشيَّد بالطوب الأحمر ومسقوف بجذوع النخيل والجريد، وأن سبب الانهيار قِدَم المنزل وتهالكه.

ونتج عن الواقعة مصرع كل من: محمود عبدالمعطي (45 سنة)، يوسف محمد عبدالمعطي (15 سنة)، يحيى محمود عبدالمعطي (7 سنوات)، وإصابة كل من: ليلى أحمد أحمد (55 سنة)، محمود عنتر (29 سنة)، ميار محمود عبدالمعطي (14 سنة)، إيمان محمود عبدالمعطي (12 سنة)، بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، والمصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى ذاته، وتفقد الدكتور أحمد الشطوري رئيس مدينة طهطا، والدكتور أحمد زيد مدير مستشفى طهطا العام، المصابين أثناء تلقيهم العلاج للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.