طعنات قاتلة.. مصرع شاب في مشاجرة بالبياضية في الأقصر

الأقصر - محمد محروس

لقي شاب يبلغ من العمر 25 عامًا مصرعه، متأثرًا بإصابته بعدة طعنات نافذة، إثر مشاجرة مع قريبه بمدينة البياضية جنوبي محافظة الأقصر.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة البياضية، وتمكنت من ضبط المتهم (ي.غ – 22 عامًا) بعد فراره من مكان الجريمة.

وبحسب شهود عيان، فإن المجني عليه (م.ا) لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى مستشفى الأقصر الدولي، رغم محاولة أحد الصيادلة إسعافه في مكان الحادث.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب المشاجرة.