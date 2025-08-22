إعدام مغتصب سيدة المقابر.. تفاصيل جريمة بشعة هزت الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نفذت مصلحة السجون، اليوم، حكم الإعدام شنقًا بحق عبدالكريم غريب عبدالكريم، الشهير بـ”إسلام”، بعد إدانته في جريمة اغتصاب سيدة أمام زوجها داخل مقابر الإسماعيلية، في واقعة وُصفت بأنها من أبشع الجرائم التي هزت الرأي العام.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها أيضًا بالسجن المشدد 10 سنوات على ثلاثة من معاونيه القُصّر ساعدوه في ارتكاب الجريمة.

تعود تفاصيل المأساة إلى يوم قررت فيه المجني عليها (25 عامًا) مرافقة زوجها (27 عامًا) للبحث عن مركبة "تروسيكل" خاصة بهما داخل مقابر الإسماعيلية، ليتحول بحثهما عن مصدر رزقهما إلى كابوس مروع.

فوجئ الزوجان بأربعة أشخاص، بينهم المتهم الرئيسي "إسلام"، يشهرون الأسلحة البيضاء في وجهيهما.

تحت تهديد السلاح، قام ثلاثة من المتهمين بشل حركة الزوج وتقييده في شجرة، بينما اقتاد "إسلام" الزوجة إلى داخل إحدى المقابر، حيث اعتدى عليها جنسيًا، غير مبالٍ بتوسلاتها وصرخاتها بأن الرجل المقيد هو زوجها وأنها حامل، حتى أنها قبلت قدمه راجية الرحمة دون جدوى.

وخلال التحقيقات، كشفت اعترافات معاوني المتهم عن مدى وحشية الجريمة، حيث أقروا بأنهم كانوا يتعاطون المواد المخدرة داخل المقابر حين دخل الزوجان، وأن "إسلام" قال لهم فور رؤيته للضحية: "البنت دي عاجباني ولازم أخدها.. أنا أولى بيها"، وأمرهم بتقييد زوجها لتمكينه من ارتكاب جريمته.

وأكدوا أنهم سمعوا صرخاتها واستعطافها له، لكنه لم يتوقف، ليسدل القضاء المصري اليوم الستار على هذه الجريمة بتنفيذ حكم العدالة.