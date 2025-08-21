إهمال وغياب أطباء.. قرارات تأديبية بجولة لوكيل صحة المنيا

المنيا - جمال محمد:

أسفرت جولة مفاجئة أجراها الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، على عدد من المنشآت الصحية، عن رصد إهمال وتغيب أطباء، وصدور قرارات تأديبية فورية شملت إنهاء تعاقد طبيب واستبعاد موظفة أمن.

وفي مستشفى العدوة المركزي، وجه وكيل الوزارة بإنهاء تعاقد طبيب العظام لتغيبه، كما قرر استبعاد موظفة أمن لجمعها مبالغ مالية من المرضى، مشددًا على ضرورة تشغيل وحدة العناية بالقلب بشكل عاجل وتفعيل قوائم الانتظار للعمليات.

وامتدت الجولة لتشمل وحدتي بني خلف بمغاغة وأعطو ببني مزار، حيث رصد غياب عدد كبير من الطواقم الطبية والإدارية وتدني مستوى النظافة، ووجه باتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية مشددة ضد المخالفين.

وأكد عمر أن الجولات الميدانية ستستمر، وأن أي تقصير سيُقابل بإجراءات حاسمة لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين وتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.