لجان حصر وحدات الإيجار القديم تبدأ السبت بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

عقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا للجنة حصر الإيجار القديم بالمحافظة، تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء وفي ضوء القانون رقم 164 لسنة 2025 بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

شارك في الاجتماع الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام ورئيس اللجنة، وأسامة داود السكرتير العام المساعد، ومديرو الإسكان والضرائب العقارية، وعدد من رؤساء المراكز والمدن والقيادات التنفيذية.

وأكدت عازر، تشكيل لجنة رئيسية بديوان عام المحافظة برئاسة السكرتير العام، إلى جانب لجان فرعية متخصصة بكافة المراكز والمدن، تتولى حصر الوحدات السكنية والأراضي والمنشآت المؤجرة بنظام الإيجار القديم سواء كانت للجهات الحكومية أو المواطنين، مع مراجعة القيم الإيجارية وفق الضوابط المنظمة لضمان الشفافية ومنع تضارب المصالح.

وتضم اللجان ممثلين عن وزارة الإسكان ومصلحة الضرائب العقارية والمساحة، بجانب خبراء فنيين وقانونيين، لضمان دقة النتائج.

وأوضحت المحافظ، أن أعمال الحصر الميداني ستبدأ السبت المقبل داخل المدن والمراكز، على أن ترتبط نتائجها باللجنة الرئيسية، وفق المعايير التي أقرها مجلس الوزراء، وتشمل تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال المدة المحددة بالقانون.