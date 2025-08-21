مصرع شاب طعنا بآلة حادة على يد عمه فى قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :



لقي شاب مصرعه، اليوم الخميس، طعنًا بآلة حادة على يد نجل عمه بسبب خلافات عائلية، في نجع سعيد، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.



جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بمقتل شاب بطعنات آلة حادة في نجع سعيد بدائرة المركز.



وبعد الفحص تبين مصرع شاب 37 عامًا، بطعنات سلاح أبيض، على يد نجل عمه بسبب خلافات عائلية في نجع سعيد مركز دشنا.



وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم





