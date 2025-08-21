هندسة بنها تحصد المركز الأول في مسابقة "صُنع في مصر"

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

حصد فريق كلية الهندسة بجامعة بنها المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة "صُنع في مصر – MIE 2025"، وذلك عن مشروعهم المبتكر "الروبوت الثعبان – Snake Robot"، وهو روبوت مستقل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لاستكشاف المواقع الأثرية، مع تكامل تقنيات إنترنت الأشياء تحت اسم (WADJET).

وهنأ الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، الفريق الفائز، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس تميز الطلاب وجديتهم، والدور البارز الذي تلعبه الكلية في دعم مشروعات التخرج النوعية ذات الأثر التطبيقي. وأضاف أن الجامعة تقدم كامل الدعم لطلابها بهدف إعداد جيل مبدع قادر على بناء مشروعات مبتكرة تسهم في نهضة الوطن وتقدمه.

من جانبها، أوضحت الدكتورة زينب فيصل، عميدة كلية الهندسة ببنها، أن المشروع تناول عملية التصميم المتكاملة لروبوت ثعباني مستقل، مخصص للاستكشاف الأثري في البيئات الضيقة. وقد تم بناء نمذجة رياضية للروبوت باستخدام MATLAB Simscape لتحليل مكوناته الميكانيكية والكهربائية، واختيار المحركات المناسبة. كما جرى تطوير التصميم الميكانيكي عبر ANSYS، وطباعة الأجزاء ثلاثية الأبعاد باستخدام مادة PETG، وتصنيع لوحة دوائر مطبوعة (PCB) مخصصة لزيادة الموثوقية وتوزيع الطاقة بكفاءة.

ويعتمد الروبوت على نظام تحكم متطور يدمج تقنيات LiDAR، ووحدات NVIDIA Jetson، وArduino، مع الاستفادة من نظام تشغيل الروبوت (ROS) لتمكين الحركة الذكية ورسم الخرائط في الوقت الفعلي. كما جرى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي باستخدام خوارزمية YOLO للتعرف على القطع الأثرية وتحديد مواقعها بدقة من خلال بث مباشر للكاميرات.

وأكدت عميدة الكلية أن هذا المشروع يُعد منصة روبوتية قابلة للتطوير والتكيف، صُممت خصيصًا لدعم جهود استكشاف وحماية المواقع الأثرية، فضلًا عن إمكانية توظيفها في مجالات الاستجابة للكوارث والتفتيش الصناعي.