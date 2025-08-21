

كفر الشيخ- إسلام عمار:

ضبطت الأجهزة الأمنية في كفر الشيخ، البرلماني السابق رجب هلال حميدة، تنفيذًا لقرارات ضبط وإحضار صادرة ضده وفقًا لصدور أحكام في عدد من القضايا المتعلقة بتحرير شيكات بدون رصيد، بإجمالي أحكام بلغت عدة سنوات.

كان ضباط الأمن أثناء متابعة الحالة الأمنية بمدينة كفر الشيخ اشتبهوا في سيارة وبفحصها تبين أنها معاقين يقودها غير مالكها، وأن قائد السيارة هو البرلماني السابق، رجب هلال حميدة.

بفحصه أمنيًا تبين صدور عدة أحكام ضده في قضايا مختلفة، من بينها تحرير شيكات بدون رصيد، لعدة أشخاص وقضايا متنوعة.

وتضمّن سجل القضايا اتهامه في القضية رقم 1713 لسنة 2024، وحكم فيها بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه، وفي القضية رقم 3124 لسنة 2024، حكم عليه بالحبس 3 سنوات وكفالة 5000 جنيه، وفي القضية رقم 1712 لسنة 2024، حكم عليه بالحبس سنتين وكفالة 2000 جنيه، وفي القضية رقم 3387 لسنة 2024 حكم عليه بالحبس سنتين وكفالة 2000 جنيه.

ووفق ذلك جرى اقتياده إلى قسم شرطة أول كفر الشيخ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبدء تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه.

يذكر أن رجب هلال حميدة كان أحد أعضاء مجلس الشعب السابقين، وسبق أن أثار الجدل بتصريحاته ومواقفه السياسية خلال فترات مختلفة.