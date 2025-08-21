افتتاح معرض "آثار المدينة الغارقة" بالمتحف القومي (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

تصوير - حازم جودة:

افتتح وزير السياحة والآثار شريف فتحي، ومحافظ الإسكندرية أحمد خالد، مساء الأربعاء، معرضاً أثرياً بعنوان "أسرار المدينة الخالدة" في المتحف القومي بالإسكندرية، ضمن جهود الدولة لإبراز التراث الغارق وتعزيز مكانة المدينة التاريخية.

وتفقد الوزير والمحافظ قاعات العرض بالمتحف، التي تضم مجموعة من القطع الأثرية النادرة، إلى جانب بانوراما متحفية تسلط الضوء على تنوع الحضارة المصرية عبر العصور. ويعرض المعرض قطعاً مختارة من الآثار الغارقة التي تعكس أهمية الإسكندرية كمركز حضاري وتاريخي عالمي.

وشهد الافتتاح حضور عدد من الشخصيات الدبلوماسية والثقافية، من بينهم قنصل عام الصين بالإسكندرية يانج يي، ومدير البيت الروسي أرسيني ماتيوسشينكو، وقنصل إيطاليا ماريو دي باسكوالي، إلى جانب نخبة من الأثريين والشخصيات العامة.

وتولي مصر اهتماماً متزايداً بملف الآثار الغارقة، خاصة في مدينة الإسكندرية التي تُعد من أغنى مدن العالم بهذا النوع من التراث، إذ تحتوي مياهها على بقايا مدن وموانئ أثرية تعود للعصرين البطلمي والروماني.

وتنفذ وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع بعثات دولية، مشروعات للتنقيب والترميم، بهدف عرض هذه الكنوز الفريدة في متاحف ومعارض داخل مصر وخارجها، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر السياحية والثقافية عالمياً.