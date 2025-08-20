بعد توريد 553 ألف طن.. محافظ أسوان: موسم حصاد متميز لمحصول القمح

أسوان – إيهاب عمران:

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، نجاح المحافظة فى تخطى المستهدف لتوريد كميات القمح بنهاية الموسم بإجمالى 553 ألفًا و980 طنًا بزيادة وصلت إلى 98 ألفًا و616 طنًا عن الموسم الماضى 2024، والذى شهد توريد 455 ألفًا و364 طنًا، مشيراً إلى أن ذلك جاء نتيجة لما تم تقديمه من التسهيلات المختلفة للمزارعين لإنجاح الموسم واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى، بالإضافة إلى الجهود المخلصة التى قام بها العاملين بمديريتى التموين والزراعة ومسئولي المحليات ومختلف الجهات المعاونة لهم، لينعكس كل ذلك بالإيجاب على تجاوز الأعداد المستهدفة من خلال ما تم توريده بصوامع وشون وبناكر المحافظة، فضلاً عن ما تم توريده أيضاً بالمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة بالمحافظات الأخرى مما يعكس نجاح خطط و سياسات وجهود الدولة فى دعم هذا المحصول الاستراتيجى.

وأضاف المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين، أنه وفقًا لتعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، شهد موسم الحصاد العمل على قدم وساق بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المختصة لزيادة نسب توريد كميات القمح، وهو ما تحقق على أرض الواقع، لافتاً إلى أنه تم إغلاق المواقع التخزينية بدائرة المحافظة، ويتم سحب واستخدام كميات القمح المحلية لموسم الحصاد 2025 للطحن من المواقع التخزينية المحددة من برامج القمح التموينى وطبقاً لنسب الخلط المقررة.