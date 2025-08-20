تداول 9 آلاف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

السويس – حسام الدين أحمد:

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، عن رسو 8 سفن بضائع على أرصفة الموانئ التابعة لها، حيث تم تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، إضافة إلى 600 شاحنة و256 سيارة.

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة أن حركة الواردات شملت 5000 طن بضائع عامة، و320 شاحنة، و207 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع، و280 شاحنة، و49 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم الأربعاء السفينتين Alcudia Express و"الحرية 2"، بينما استقبل الميناء أمس ثلاث سفن وهي: MSC Sheila، Daisy Ocean، وBelagos Express، في حين غادرت السفينة بوسيدون إكسبريس.

كما سجل ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و231 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين "الحسين" و"آيلة"، فيما شهدت صالات الركاب مغادرة ووصول 1650 راكبًا على الخطين الملاحيين "سفاجا – ضبا" و"نويبع – العقبة".