مصرع صغير صعقا بالكهرباء فى قنا

11:59 ص الأربعاء 20 أغسطس 2025

جثة - تعبيرية

قنا- عبدالرحمن القرشي :

لقي صغير مصرعه، صعقًا بالكهرباء داخل منزل الأسرة في نجع السبيل التابع لقرية طوخ مركز نقادة محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة، يفيد بمصرع صغير صعقًا بالكهرباء داخل منزله في قرية طوخ بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع م.ع، يبلغ من العمر 4 أعوام، صعقًا بالكهرباء داخل منزلهم في قرية طوخ، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى طوخ تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

قنا مصرع صغير
