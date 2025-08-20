الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

اعتمد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحان الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" للعام الدراسي 2024/2025، بنسبة نجاح عن الدورين الأول والثاني معًا 98.2%.

وهنأ محافظ الإسكندرية جميع الطلاب الناجحين وأسرهم، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح في سائر مراحل حياتهم الدراسية.

وأكد أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بالعملية التعليمية، وتعمل على توفير بيئة مناسبة تساعد أبناءها على تحصيل العلم والمعرفة، باعتبار التعليم الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتنمية المجتمع.

ومن جانبه؛ أوضح الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة هذا العام بلغ 19760 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الحاضرين بالدور الثاني 15610 طالباً وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 14048 طالبًا وطالبة.