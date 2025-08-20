مصرع طفل وشاب وإصابة ثالث في حادث تصادم بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

وقع حادث تصادم مروع على طريق "تلا–كفر عسكر" التابع لمركز تلا بمحافظة المنوفية، عقب اصطدام دراجة نارية بسيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع طفل يبلغ من العمر 10 سنوات وشاب آخر في العقد الثاني، وإصابة شقيق الطفل.

وتلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بوقوع حادث أليم نتج عنه حالتي وفاة وإصابة، وجرى نقل الضحايا إلى مستشفى تلا المركزي.

وأوضح مصدر أمني أن المتوفيين: "جلال.خ.ح.ا" (10 سنوات)، و"عبدالله.م.ا" (22 عامًا)، بينما أُصيب شقيق الأول ويدعى محمود.خ.ح.ا (21 عامًا)، ووضع الجثمانين في مشرحة المستشفى لحين إنهاء الإجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن، فيما يتلقى المصاب الرعاية الطبية اللازمة.