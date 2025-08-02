بشائر الخير في الصعيد.. قناطر ديروط تفتح بواباتها لري 5 محافظات (صور)

أسيوط ـ محمود عجمي:



أجرى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم السبت، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل في مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة بمحافظة أسيوط، وذلك برفقة اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، في إطار متابعة تنفيذ أحد أبرز المشروعات القومية في قطاع الموارد المائية.

وأكد محافظ أسيوط، أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت نحو 87%، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إزالة الساتر الترابي وفتح البوابات لتدفق المياه إلى القناطر الجديدة، بما يسهم في تحسين منظومة الري في مساحة تُقدر بـ1.6 مليون فدان، تغطي خمس محافظات في إقليم مصر الوسطى، وهي: أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، والجيزة، ما يمثل نحو 20% من إجمالي الأراضي الزراعية القديمة في البلاد.

وأوضح المحافظ، أن القناطر الجديدة تقع على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط، وتُسهم في إطلاق تصرف مائي سنوي يُقدر بـ9.6 مليار متر مكعب، يغذي سبع ترع فرعية. ونظرًا لتقادم العمر الافتراضي للقناطر القديمة، اتخذت الدولة قرارًا بإنشاء منشآت بديلة لضمان استدامة الخدمة وتحسين كفاءة توزيع المياه.

ويشمل المشروع إنشاء سبع قناطر جديدة، وهي: فم بحر يوسف، الإبراهيمية، البدرمان، الديروطية، أبو جبل، إيراد الدلجاوي، والساحلية، إلى جانب مبانٍ للتشغيل والتحكم، وكوبري علوي، ومنظومة متكاملة لإدارة وتوزيع المياه في 45 موقعًا ضمن نطاق المشروع.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 2.1 مليار جنيه، ويُعد من المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة ضمن خطتها لتحديث وتأهيل منشآت الري على مستوى الجمهورية. وتُعد قناطر ديروط من أقدم المنشآت المائية في مصر والعالم، حيث تم إنشاؤها عام 1872 في عهد الخديوي إسماعيل، وتُصنف كواحدة من أقدم المنشآت الهيدروليكية عالميًا.





