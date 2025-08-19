15 مصابًا في انقلاب ميكروباص بساحل سليم في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 15 شخصًا، اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي أمام كوبري الجمسة بمركز ساحل سليم في محافظة أسيوط.

وكانت مديرية أمن أسيوط قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى الموقع، وتبين من المعاينة الأولية انقلاب السيارة التي كانت تقل الركاب.

أسفر الحادث عن إصابة 15 شخصًا من مركز ساحل سليم، بإصابات تراوحت بين سحجات وكدمات وخلع بالكتف، وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.

وضمت قائمة المصابين: روماني نبيل متي (35 عامًا)، ليلي لويس سليمان (55 عامًا)، وليد سمير متي (30 عامًا)، ابانوب سمير متي (27 عامًا)، سارة زاهر فوزي (23 عامًا)، أميرة نبيل متي (31 عامًا)، مارينا سمير متي (21 عامًا)، صباح سمير متي (25 عامًا)، مريم نبيل نخلة (24 عامًا)، شنودة نبيل متي (32 عامًا)، جرجس سمير متي (24 عامًا)، سمير متي لواندي (54 عامًا)، بخيتة توفيبس حنين (75 عامًا)، سيمون سمير متي (10 أعوام)، وطبيسة بشري شحاتة (53 عامًا).

وحُرّر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.