9 مصابين في انقلاب ميكروباص على طريق بنها الحر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد طريق بنها الحر بعد الكارتة اتجاه شبرا، اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب ميكروباص، أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بالحادث، وانتقلت على الفور قوات الشرطة لمكان البلاغ، حيث تبين انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه، ما أسفر عن إصابة 9 مواطنين.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.