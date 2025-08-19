9 مصابين في انقلاب ميكروباص على طريق بنها الحر
03:13 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
القليوبية - أسامة عبدالرحمن:
شهد طريق بنها الحر بعد الكارتة اتجاه شبرا، اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب ميكروباص، أسفر عن إصابة 9 أشخاص.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بالحادث، وانتقلت على الفور قوات الشرطة لمكان البلاغ، حيث تبين انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه، ما أسفر عن إصابة 9 مواطنين.
جرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
9 مصابين في انقلاب ميكروباص انقلاب ميكروباص على طريق بنها الحر حادث انقلاب ميكروباص مديرية أمن القليوبية
فيديو قد يعجبك: