إعلان

9 مصابين في انقلاب ميكروباص على طريق بنها الحر

03:13 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

اسعاف أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد طريق بنها الحر بعد الكارتة اتجاه شبرا، اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب ميكروباص، أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بالحادث، وانتقلت على الفور قوات الشرطة لمكان البلاغ، حيث تبين انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه، ما أسفر عن إصابة 9 مواطنين.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

9 مصابين في انقلاب ميكروباص انقلاب ميكروباص على طريق بنها الحر حادث انقلاب ميكروباص مديرية أمن القليوبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أول رد فعل من مجلس الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر
5 ملفات رئيسية على مكتب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي
جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك