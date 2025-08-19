إعلان

بالصور- محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد "الفاو" لتعزيز الزراعة الذكية

11:48 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد ''الفاو''
  • عرض 7 صورة
    محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد ''الفاو''
  • عرض 7 صورة
    محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد ''الفاو''
  • عرض 7 صورة
    محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد ''الفاو''
  • عرض 7 صورة
    محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد ''الفاو''
  • عرض 7 صورة
    محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد ''الفاو''
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كفر الشيخ - إسلام عمار:

استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، لبحث تنفيذ مشروع «تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي» ضمن جهود الدولة للتكيف مع التغيرات المناخية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، والمهندس فخري باز وكيل وزارة الزراعة، وأعضاء وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بجمهورية مصر العربية، وممثلى وزارة الزراعة، والتعاون الدولي، والمجلس القومى للمرأة، وعدد من القيادة التنفيذية.

أكد محافظ كفرالشيخ أن التعاون مع منظمة الفاو له أهمية في تطوير تقنيات الزراعة الحديثة والتوسع في التصنيع الزراعي، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الزراعية والصناعية معًا لزيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.

وقال إن المشروع يتضمن تطبيق تقنيات الزراعة الذكية مناخيًا والممارسات الزراعية المستدامة التي تستهدف دعم المجتمعات الريفية وتحقيق الأمن الغذائي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد الفاو اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ تعزيز الزراعة الذكية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أول رد فعل من مجلس الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر
5 ملفات رئيسية على مكتب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي
جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك