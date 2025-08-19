سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي طفل مصرعه غرقًا في نهر النيل، أثناء التنزه مع والدته بمنطقة مرسى العبارة النهرية بطهطا شمالي محافظة سوهاج، وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال الجثة.

تلقى مأمور مركز شرطة طهطا إشارة من غرفة عمليات النجدة بغرق طفل بجوار مرسى العبارة النهرية بناحية جزيرة الخزندارية غرب دائرة المركز.

تبين من التحريات الأولية غرق الطفل "كريم" 10 سنوات ويقيم قرية العتامنة دائرة مركز شرطة طما، وذلك أثناء التنزه مع والدته التي أصيبت بحالة من الرعب والصدمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.