تداول 715 ألف طن بضائع عامة خلال شهر يوليو بموانئ البحر الأحمر

السويس - حسام الدين أحمد

حققت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، تداول 715 ألف طن من البضائع العامة بموانئ الهيئة خلال شهر يوليو الماضي، بنسبة زيادة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الصادرات تفوقًا ملحوظًا بكمية تداول 500 ألف طن، بنسبة زيادة 56% عن الفترة المثيلة، وبزيادة 133% مقارنة بالواردات التي بلغت 215 ألف طن خلال نفس الفترة.

وشهد ميناء سفاجا تداول 534 ألف طن بضائع، بزيادة 31% عن الفترة المثيلة من العام الماضي، منها 381 ألف طن صادرات بزيادة 150% عن الواردات التي بلغت 153 ألف طن، كما سجل ميناء السويس تداول 40 ألف طن بضائع، منها 33 ألف طن صادرات و7 آلاف طن واردات.

وحقق ميناء نويبع تداول 83 ألف طن بضائع، منها 56 ألف طن صادرات و27 ألف طن واردات، كما استقبل ميناء الزيتيات 28 ألف طن بروبلين وسولار، بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 30 ألف طن فوسفات.

وقال اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة، إن زيادة قدرة تداول البضائع والصادرات خلال الفترة الأخيرة جاءت نتيجة جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي، وتنفيذ أعمال التطوير والتحديث التي شهدتها الموانئ على مدار السنوات الماضية.

وأكد أهمية الشراكات الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص لاستغلال البنية التحتية الحالية بشكل أمثل، وتطوير الأرصفة والوحدات البحرية، وإنشاء خطوط ملاحية حديثة تدعم طموحات مصر في بناء أسطول وطني قوي يخدم أهداف التصدير.

وأشار عبدالرحيم إلى أن الدولة قامت بتنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات اللوجستية والمينائية تهدف جميعها إلى تنمية الصادرات وتحسين كفاءة العمليات بالموانئ، بما في ذلك تحسين الخدمات الجمركية، وتسهيل الإجراءات الإدارية والفنية.

واستطرد أن ذلك ينعكس إيجابًا على سرعة تداول البضائع وتقليل الفاقد والزمن المستغرق للشحن والتفريغ، وأن تحسين أداء الموانئ التابعة للهيئة جاء نتيجة أعمال التطوير المستمرة، وتقديم التسهيلات اللازمة للصادرات والواردات بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي، مؤكدًا أن زيادة حركة الصادرات المصرية يعزز القدرة التنافسية للموانئ على المستوى الإقليمي والدولي.