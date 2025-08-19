

بني سويف- حمدي سليمان:

شنت مديرية تموين بني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة مكبرة على الأسواق، لضبط الوضع في مجال تداول السلع، ومواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار.

أسفرت الحملة عن ضبط مخزن لتجميع وتصنيع الأسماك الفاسدة بمركز ببا، إذ يحتوي على 640 كجم أسماك متحللة داخل براميل بلاستيكية، تنبعث منها روائح كريهة، بجانب 40 برميلا فارغا للتخزين، و5 أجولة ملح خشن، فضلا عن ضبط 300 كجم مصنعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتمكنت الحملة أيضا من ضبط 10 أطنان مخلل مجهول المصدر، فضلا عن 700 كجم دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء.

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لعرضها على الجهات المختصة.