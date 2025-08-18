تعيين عدد من القيادات الجديدة بجامعة بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أصدر الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، قرارا بتجديد وتعيين عدد من القيادات الجامعية للقيام بأعمال مديري المراكز والوحدات لمدة عام.

وجاء على رأسهم الدكتور حسن أحمد محمد مديراً لمركز الإنتاج والخدمات الطلابية بالجامعة، والدكتور أمجد بهيج خليل مديرا لمركز القياس والتقويم، والدكتور هبة الله عاطف حلمي مديرا لمركز ضمان الجودة والإعتماد، والدكتورة عبير سيد معوض نائبا، والدكتورة حنان الروبي مديرا لمركز التعلم المدمج، والدكتور أيمن غنيم مديرا تنفيذيا لإدارة الوافدين، والدكتور ناجي محمود محمد مديرا لمركز الطباعة والنشر، والدكتورة أميرة أحمد همام منسق عام الشعب والبرامج، والدكتورة نجلاء عبد التواب عيسى نائبا.

كما قرر التجديد للدكتور أحمد جمال صبحي، مديرا لوحدة الطب الشرعي والسموم، والدكتور أحمد فاروق إلياس مديرا لمركز المؤتمرات ودار الضيافة، والدكتور عصام خلف سعيد مديرة وحدة الإستشارات الهندسية، والدكتور جمعة سيد تهامي مديرا لمركز تنمية الموارد البشرية، والدكتور عصام عبد الرحمن محمد مديرا للمعامل المركزية، والدكتور عمرو مصطفى درويش مديرا لوحدة الورش والمعامل والإستشارات، والدكتورة مروة محمود عبد الحميد مديرا لمركز اللغات والترجمة، والدكتورة مها أحمد إبراهيم منسقا عام للمجلات العلمية، والدكتور محمد سيد قايد منسقاً عاما لشئون التحول الرقمي والتكنولوجي والمدير التنفيذى للمعلومات.