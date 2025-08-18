محافظ بورسعيد يهنئ بطل اليد عبد الرحمن رشاد بعد تتويجه عالميًا

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قدّم اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، التهنئة، اليوم الاثنين، لابن بورسعيد عبد الرحمن أشرف رشاد، نجم نادي بورسعيد الرياضي والمنتخب الوطني لكرة اليد للشباب، بمناسبة حصوله على جائزة أفضل جناح أيمن في بطولة العالم لكرة اليد للشباب.

وأكد المحافظ، في بيان له، أن هذا الإنجاز يعكس ما يتمتع به أبناء بورسعيد من مواهب رياضية واعدة قادرة على رفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل الدولية، مشيدًا بالجهود التي يبذلها نادي بورسعيد الرياضي في رعاية أبنائه الرياضيين وصقل مهاراتهم.

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره واعتزازه بالإنجاز الذي حققه اللاعب، متمنيًا له مزيدًا من النجاحات في مسيرته الرياضية، معلنًا تكريم اللاعب خلال احتفالية كبرى لتكريم أبناء المحافظة المتفوقين والمتميزين في المجالات العلمية والرياضية، ومؤكدًا استمرار دعم المحافظة للشباب الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية وتنمية مواهبهم.