العثور على جثة غريق بجوار مرشح مياه الشعانية في قنا

11:08 ص الإثنين 18 أغسطس 2025

واقعة غرق- أرشيفية

قنا- عبدالرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الإثنين، على جثة غريق مجهول الهوية، في نهر النيل بنجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بالعثور على جثة غريق بجوار مرشح مياه قرية الشعانية بنجع حمادي.

وأسفر ذلك عن العثور على جثة شخص مجهول الهوية، في العقد الخامس من العمر، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن قنا جثة غريق نهر النيل محافظة قنــا
