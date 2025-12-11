دعا الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، مواطنيه للتيقظ والاستعداد من أجل مواجهة وهزيمة الإمبراطورية الأمريكية.

وقال الرئيس الفنزويلي، في مظاهرة نظمها الحزب الحاكم في كاراكاس، عاصمة فنزويلا، اليوم الأربعاء، إنه يجب علينا أن نبقى يقظين ومنتجين ومستعدين لهزيمة الإمبراطورية الأمريكية إذا لزم الأمر.

وأضاف مادورو، أن الحزب الحاكم وحده هو القادر على "ضمان السلام والاستقرار والتنمية المتناغمة لفنزويلا وأمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي.

ومن جانبها، قالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، إنه لا أحد يصدق أكاذيب أمريكا لتبرير عدوانها على فنزويلا، مؤكدة أن بلادها لن تستسلم أو تتفاوض.

وأكدت نائبة الرئيس الفنزويلي، أن شعب فنزويلا مستعد لخوض المعركة من أجل الدفاع عن نفسه وموارده.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة احتجزت ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا.