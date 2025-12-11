إعلان

انتقادات لقرار ترامب بشأن وسائل التواصل الاجتماعي.. ما علاقته بكأس العالم؟

كتب : مصراوي

12:45 ص 11/12/2025

ترامب

لندن - (د ب أ)

قُوبلت خطة إلزام المشجعين المسافرين إلى الولايات المتحدة لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 بالكشف عن معلومات حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بالرفض التام .

تقرر إلزام السياح من 42 دولة تستخدم نظام الإعفاء من التأشيرة الإلكتروني بتقديم معلومات عن الحسابات التي امتلكوها خلال السنوات الخمس الماضية ضمن طلباتهم، علما بأن تقديم هذه المعلومات كان اختياريًا في مرحلة سابقة.

وانتقد رونان إيفان، المدير التنفيذي لرابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا، هذا التغيير المقترح.

قال إيفان في بيان نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) إن خطط الحكومة الأمريكية بشأن مرفوضة تمامًا، مضيفا "حرية التعبير والحق في الخصوصية حقوق إنسانية عالمية".

وشدد "لا مجال لأن يتنازل أي مشجع لكرة القدم عن هذه الحقوق لمجرد عبوره الحدود".

وتُرسّخ هذه السياسة جوًا من المراقبة المُرعبة، وهو ما يتناقض تمامًا مع روح الترحيب والانفتاح التي يُفترض أن تُجسّدها بطولة كأس العالم، ويجب سحبها فورًا.

يأتي هذا المقترح عقب أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير، يستهدف ضمان خضوع جميع الأجانب الراغبين في دخول الولايات المتحدة، أو الموجودين فيها بالفعل، لتدقيق صارم .

