رحلات عمرة مجانية لمشرفي وأولياء أمور تلاميذ حضانة بلاط بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أهدت الجمعية الشرعية بمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد رحلات عمرة مجانية من خلال قرعة علنية لمشرفي دور حضانة وأولياء أمور التلاميذ بالحضانات التابعة للجمعية بمدينة بلاط.

جاء ذلك خلال حفل تخريج دفعة 2025 من دور حضانة الجمعية الشرعية بمركز بلاط، بحضور رئيس المركز، سلامة محمد، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، محمد منير العديسي، ورئيس الجمعية الشرعية بمركز بلاط، محمد الدحدوح، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمركز.

وأكد مدير التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أن الحفل نظم بمقر مركز شباب قرية تنيدة، وشمل تكريم المتميزين من دور الحضانة، وتضمنت الفقرات فقرات فنية ودينية وثقافية متنوعة.

وأشار "العديسي" إلى أنه جرى تنظيم قرعة علنية لرحلتين عمرة شاملة كافة النفقات للحضور، وفازت بها "فاطمة أحمد" مشرفة بالحضانة، ووالدة التلميذ مودة محمد إدريس، فيما تم توزيع شهادات تقدير على المتميزين من تلاميذ الحضانة والمشرفين بها والعاملين بإدارة التضامن الاجتماعي بمركز بلاط.