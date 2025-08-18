

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصدرت إدارة جامعة الأزهر -فرع أسيوط- بيانًا رسميًا ردت خلاله على ما نشرته الدكتورة "س. ب"، عضو هيئة التدريس بكلية البنات الإسلامية بأسيوط، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن وقف صرف راتبها وتعرضها لتجاوزات لفظية وتصرفات غير مهنية من قبل نائب رئيس الجامعة، بحسب وصفها.

قالت الدكتورة، إنها كانت تؤدي عملها كالمعتاد داخل الكلية يوم 18 مارس 2025، وتفاجأت بمناداة أحد الأشخاص لها من شرفة مكتب العميد، مشيرة إلى أنها معروفة بالانضباط في أداء مهامها التدريسية.

وفي المقابل، أوضحت إدارة الجامعة في بيانها، أن ما نُسب إلى نائب رئيس الجامعة جاء في سياق إجراءات قانونية اتُخذت بحق المذكورة، على خلفية ما وصفته بـ"تجاوزات خطيرة" في منشورات نُشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت – بحسب البيان– إساءات للذات الإلهية وتشكيكًا في الثوابت الإسلامية، إلى جانب تطاول على عدد من أعضاء هيئة التدريس والمشرفين.

وأضاف البيان أن الجامعة اتخذت الإجراءات القانونية والجامعية اللازمة، والتي شملت وقف صرف راتبها بسبب انقطاعها عن العمل دون عذر قانوني، وتجاوزها مدة الغياب المقررة، فضلًا عن إحالتها للتحقيق وفقًا للوائح المعمول بها.

وأكدت إدارة الجامعة أنها حاولت مرارًا تقويم سلوك المذكورة من خلال النصح والإرشاد، لكنها لم تستجب، بل واصلت نشر محتوى وصفته بـ"المنحرف فكريًا"، مشيرة إلى أن بعض ما ورد في كتاباتها تضمّن إشارات لا تليق بعضو هيئة تدريس في مؤسسة الأزهر الشريف.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام جامعة الأزهر برسالتها الوسطية، ورفضها القاطع لأي فكر دخيل أو سلوك يتعارض مع هوية الأزهر الشريف، داعية المختصين إلى متابعة ما يُنشر من قبل المذكورة للوقوف على حقيقة توجهاتها.