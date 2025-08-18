احتفالًا باليونسكو.. الثقافة تكرم رموز السمسمية بالإسماعيلية (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة، واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، مساء الأحد، ملتقى السمسمية القومي الثالث، وذلك احتفاءً بتسجيل الآلة على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي.

أكد وزير الثقافة أن السمسمية ليست مجرد آلة موسيقية، بل شاهد على تاريخ الكفاح ورمز للهوية المصرية، مشيراً إلى أن الوزارة تولي أهمية كبرى لصون التراث تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد الافتتاح، الذي أقيم بقصر ثقافة الإسماعيلية، تكريم كبار فناني السمسمية يحيى مولر، وسيد كابوريا، وزكريا إبراهيم، بالإضافة إلى تكريم اللجنة العلمية التي أعدت ملف التسجيل باليونسكو.

من جانبه، أكد محافظ الإسماعيلية أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهد كبير، وأن المحافظة ستظل حاضنة لهذا الفن العريق. ويستمر الملتقى على مدار يومين بمشاركة 9 فرق فنية من محافظات القناة وسيناء.