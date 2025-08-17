إعلان

مصرع طفلين شقيقين غرقا بترعة في أسيوط.. وانتشال جثة أحدهما

09:31 م الأحد 17 أغسطس 2025

أرشيفية

أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي طفلان شقيقان مصرعهما غرقاً، اليوم الأحد، أثناء استحمامهما بالترعة الإبراهيمية بمركز منفلوط في أسيوط. وتمكنت فرق الإنقاذ النهري من انتشال جثة أحدهما، فيما تكثف جهودها للبحث عن الآخر.

كانت مديرية أمن أسيوط قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة منفلوط بالواقعة، حيث تبين غرق الطفل "يوسف أحمد عبدالله" (8 أعوام)، وشقيقه "عبده" (7 أعوام)، بجوار كوبري منفلوط البحري.

جرى نقل الجثة التي تم انتشالها إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ترعة الابراهيمية أسيوط مصرع طفلين
