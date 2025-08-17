بالصور- ضبط 17 برميل ممبار و2 طن دهون فاسدة في حملة بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

واصلت مديرية الطب البيطري في القليوبية، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملاتها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال وأماكن بيع وتداول الأغذية ذات الأصل الحيواني.

وأسفرت الحملة التي شملت نطاق الخصوص ومركز الخانكة القليوبية، عن ضبط 3.7 طن منتجات حيوانية مجهولة المصدر، تمثلت في: 17 برميل ممبار بدون بيانات، سعة البرميل 100 كجم، بإجمالي 1.7 طن، و2 طن دهون حيوانية وبوش مجهول المصدر.

كما جرى تحرير محضرين سحب عينات لإرسالها إلى المعامل المختصة، للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قاد الحملة الدكتور محمد رفعت، رئيس قسم الصحة العامة والمجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالقليوبية.