إعلان

بالصور- ضبط 17 برميل ممبار و2 طن دهون فاسدة في حملة بالقليوبية

01:40 م الأحد 17 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    دهون فاسدة (4)
  • عرض 6 صورة
    دهون فاسدة (5)
  • عرض 6 صورة
    دهون فاسدة (6)
  • عرض 6 صورة
    دهون فاسدة (3)
  • عرض 6 صورة
    دهون فاسدة (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

واصلت مديرية الطب البيطري في القليوبية، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملاتها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال وأماكن بيع وتداول الأغذية ذات الأصل الحيواني.

وأسفرت الحملة التي شملت نطاق الخصوص ومركز الخانكة القليوبية، عن ضبط 3.7 طن منتجات حيوانية مجهولة المصدر، تمثلت في: 17 برميل ممبار بدون بيانات، سعة البرميل 100 كجم، بإجمالي 1.7 طن، و2 طن دهون حيوانية وبوش مجهول المصدر.

كما جرى تحرير محضرين سحب عينات لإرسالها إلى المعامل المختصة، للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قاد الحملة الدكتور محمد رفعت، رئيس قسم الصحة العامة والمجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالقليوبية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القليوبية ممبار المحال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سحب الرخصة بهذه الحالة.. ماذا نعرف عن نظام النقاط المرورية الجديد؟
إسرائيل تشتعل.. طوفان مظاهرات لإنهاء الحرب واشتباكات واعتقالات واسعة -صور