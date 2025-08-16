البحيرة – أحمد نصرة:

وسط حراسة أمنية مشددة، وفي مكان يشبه مسرح الجريمة، أعاد المتهمون بقتل شخصين في قرية زاوية حمور التابعة لمركز الدلنجات في محافظة البحيرة تمثيل جريمتهم، لتبدأ بذلك خيوط القصة المأساوية في الظهور أمام فريق النيابة العامة.

بدأ المشهد، عندما أشار المتهمون إلى السيارة التي كانوا يستقلونها، ثم تظاهروا بالترجل منها، ليشهروا بعدها الأسلحة الآلية، ويصوبوها نحو المجني عليهما، قبل أن يفروا هاربين.

كان هذا المشهد المختصر هو خلاصة جريمة ثأرية حولت فرحاً إلى مأتم، وأعادت إحياء خصومة قديمة بالدم. ففي ليلة كان من المفترض أن تكون للاحتفال، خرج "محمد عبد الحميد فضل" (52 عاماً) و"عامر عبد العليم موسى فضل" (55 عاماً) من أحد الأفراح بعد أن أديا واجب التهنئة، لتتوقف أمامهما فجأة سيارة وينزل منها شخصان، ويمطراهما بوابل من الرصاص، ليسقطا على الأرض غارقين في دمائهما وسط صدمة الموجودين.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وفرضت طوقاً أمنياً، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وكشفت التحريات الأولية، التي قادها اللواء أحمد السكران مدير المباحث، أن وراء ارتكاب الجريمة "غ ف"، و"إ ع غ"، و"م ع غ"، بمساعدة آخرين، انتقامًا لمقتل شقيق الأول على يد أحد أفراد عائلة المجني عليهما.

وأشارت التحريات إلى أن الجريمة ليست حادثاً عابراً، بل هي حلقة جديدة في سلسلة ثأر قديمة بين عائلتين، فمنذ سنوات، كان شقيق المتهم الأول لقي مصرعه على يد أحد أفراد عائلة المجني عليهما، وليأتي الرد دموياً ومضاعفاً من العائلة.

بعد تكثيف عمليات البحث والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهمين الثلاثة، وبحوزتهم سلاح آلي و57 طلقة، ومبلغ مالي، وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بجريمتهم، وأكدوا أنها كانت بدافع الانتقام والثأر لمقتل شقيقهم.

قررت النيابة العامة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ليعيدوا تمثيل الجريمة، وتكتمل بذلك صورة النهاية لجريمة القتل التي هزت محافظة البحيرة.

