مأساة في بلقاس.. اختطاف شاب وقتله على يد صاحب الكافتيريا وابنه (فيديو)

الدقهلية ـ رامي محمود:

محمد عبد الموجود عبدالعال، 26 عامًا، ويقيم في عزبة صبحي بمركز بلقاس، كان يعمل لدى شخصين هما جمال لطفي ونجله لطفي جمال داخل الكافتيريا الخاصة بهما، حيث قام المتهمان باختطافه.

وقالت والدة الضحية إنه بعد أيام فوجئت بشخص يطرق باب منزلهم مطالبًا بمبلغ 85 ألف جنيه كدين مزعوم على نجلها، بهدف إطلاق سراحه.

وأضافت والدة الضحية أن المتهمين أقدموا على إطلاق كلب على نجلها، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، بالإضافة إلى توجيه عدة طعنات له حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأوضحت والدة الضحية أن المتهمين زعموا أن ابنها قد سرق إيرادات الكافتيريا، وعند اكتشافهم عدم صحة ذلك، ارتكبوا هذه الجريمة البشعة بحق الشاب.