الأقصر - محمد محروس:

في قلب قرية الرزيقات التابعة لمركز أرمنت بمحافظة الأقصر، لم يعد الصيف مجرد حرارة لاهبة وشمس لا ترحم، بل أصبح موسمًا للضحك والمرح. هنا، لا توجد منتجعات فاخرة أو تذاكر دخول لمدن الألعاب المائية، وإنما تحوّلت ترعة القرية إلى ما يشبه "أكوا بارك" شعبي بلمسة قروية خاصة، حيث رفع الأطفال شعار: "لا ساحل ولا مارينا.. ترعتنا أولى بينا".

مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، وجد أطفال القرية ملاذهم في مياه الترعة، لتتردد أصوات القفز والضحكات العالية على ضفافها، في مشهد يختصر براءة الطفولة وروح التكيف مع الظروف.

قال مصطفى الحسيني، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالقرية: "إن الفكرة بدأت حين لاحظ الإقبال الكبير من الأطفال على الترعة خلال فصل الصيف"، مضيفًا: "قررنا نقل التزلجات البلاستيكية من حديقة الجمعية إلى الترعة، لتصبح التجربة أكثر مرحًا للأطفال."

وأوضح "الحسيني" أن مستوى المياه في الترعة يتراوح بين متر إلى مترين، ما يجعلها مناسبة للسباحة، لافتًا إلى أن بعض شباب القرية المتمكنين من السباحة تطوّعوا للقيام بدور "المنقذين" لمراقبة الأطفال وحمايتهم من أي مخاطر.

وأكد "الحسيني" أيضًا أن مياه الترعة نظيفة نسبيًا، خاصة في هذا الجزء المخصص، ما شجع الأهالي على ترك أبنائهم يستمتعون بالتجربة دون قلق.

على الضفة، يجلس بعض الأهالي يتابعون أبناءهم بعيون يملؤها الفرح، فيما لا يتوقف الأطفال عن القفز والركض والتزحلق على المياه. وقال أحدهم بابتسامة عفوية: "الترعة بقت أحلى من أي ملاهي.. هنا نلعب ببلاش ونضحك مع أصحابنا."