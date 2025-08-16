نشاط تجاري متزايد بموانئ البحر الأحمر.. 13 ألف طن بضائع في 24 ساعة

السويس - حسام الدين أحمد:

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، عن تداول 13 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة عبر أرصفة موانئها، بالإضافة إلى 770 شاحنة و232 سيارة، إلى جانب وصول وسفر نحو 1900 راكب عبر الخط الملاحي "نويبع–العقبة".

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة أن حركة الواردات سجلت 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و528 شاحنة، و174 سيارة، بينما بلغت حركة الصادرات 6 آلاف طن بضائع، و242 شاحنة، و58 سيارة.

وأضاف البيان أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينتين ALcudia Express و"الحرية 2"، فيما استقبل أمس السفينتين Belagos Express و"القاهرة"، وغادرت منه السفينتان ALcudia Express و"الحرية 2".

وشهد ميناء نويبع تداول 2800 طن بضائع و321 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية للسفينتين "آيلة" و"الحسين".





