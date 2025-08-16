المنوفية - أحمد الباهي:

نجح طلاب الدفعة 40 بكلية الطب بجامعة المنوفية في تحقيق حلم إنساني كبير، بعدما أطلقوا في الثالث من يونيو الماضي مبادرة خيرية تهدف إلى تجهيز وحدة عناية مركزة كصدقة جارية عنهم وعن ذويهم.

وأوضح الطلاب أنهم بدأوا الفكرة بجمع تبرعات لشراء سريرين عناية مجهزين بالكامل في مستشفى القصر التعليمي بشبين الكوم، بتكلفة بلغت نحو 270 ألف جنيه، داعين الأهالي والأصدقاء وأفراد المجتمع إلى دعم المبادرة حتى لا يُحرم أي مريض من تلقي العلاج اللازم.

وتمكن طلاب الدفعة خلال أسابيع قليلة من جمع أكثر من نصف مليون جنيه، لتتحول المبادرة من مجرد تجهيز سريرين إلى تأسيس وحدة عناية مركزة كاملة داخل المستشفى، تخدم أعدادًا كبيرة من المرضى وتكون بصمة خيرية باقية لسنوات مقبلة.

وأعرب طلاب الدفعة عن سعادتهم وفخرهم بما تحقق، مؤكدين أن ما جرى ما كان ليكتمل إلا بفضل الله ثم بمساهمة كل من شارك بماله أو جهده أو وقته، مشيرين إلى أن هذه الخطوة ليست النهاية وإنما البداية لمشروعات خيرية أخرى قادمة.

وأكد طلاب الدفعة أنهم بصدد الإعلان قريبًا عن العقود الرسمية الخاصة بالوحدة، ليشارك كل من ساهم في المشروع فرحتهم ويرى حلمهم وقد تحول إلى واقع ملموس.

واختتم الطلاب بالدعاء أن يجعل الله هذه الوحدة صدقة جارية لهم ولذويهم، وأن يكتب الأجر والثواب لكل من ساهم في هذا العمل الذي يخفف آلام المرضى وينقذ حياتهم.