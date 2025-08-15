محافظ الوادي الجديد يعتمد المرحلة الثانية للقبول بمدارس التعليم الفني

الوادي الجديد – محمد الباريسي:



اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، المرحلة الثانية للقبول بمدارس التعليم الفني للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام، وذلك وفقًا للقدرة الاستيعابية لمدارس التعليم الفني بالمراكز المختلفة.



وأوضح الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، اليوم الجمعة، أنه جرى تحديد مجموع القبول كالتالي:

بالنسبة لإدارة الخارجة التعليمية :

مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية ( بنين ) 200 درجة.

مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية بنات 140 درجة

مدرسة المروة الثانوية التجارية 240 درجة ( بنين وبنات)

مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية 140 درجة للبنين و250 للبنات.

بالنسبة للتعليم المزدوج :

-ملابس جاهزة 170 درجة للبنات

-فنى إنتاج بساتين 160 درجة بنين وبنات

-فنى إنتاج داجني 160 درجة بنين وبنات

وبالنسبة لإدارة الداخلة التعليمية:

مدرسة موط الصناعية للبنين 140 درجة.

مدرسة موط الثانوية الصناعية للبنات 140 درجة.

مدرسة موط الثانوية التجارية 245 درجة بنين وبنات.

مدرسة موط الزراعية 140 درجة بنين وبنات..

وبالنسبة لإدارة الفرافرة التعليمية:

مدرسة الفرافرة الثانوية الصناعية المشتركة 150 درجة بنين و180 درجة بنات.

مدرسة ابو بكر الصديق الثانوية الصناعية 150 للبنين و140 البنات

مدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية 140 درجة للبنين والبنات.

وبالنسبة لإدارة بلاط التعليمية:

مدرسة بلاط الثانوية الزراعية 140 درجة للبنين والبنات.

وبالنسبة لإدارة باريس التعليمية:

مدرسة باريس الثانوية الزراعية 140 بنين و بنات.

مدرسة باريس الثانوية الصناعية 220 درجة للبنين والبنات.





