ترامب: أوروبا لا تُملي عليّ ما يجب فعله

09:06 م الجمعة 15 أغسطس 2025

ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "أوروبا لا تُملي عليّ ما يجب فعله"، مؤكدًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيواجه عواقب وخيمة جدًا إذا لم يظهر اهتمامًا بإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف ترامب لقناة "فوكس نيوز"، أنه سينسحب إذا لم يمضِ الاجتماع مع بوتين على ما يرام، وعندما سُئل عن الظروف التي يُمكن وصف القمة فيها بأنها ناجحة، قال إنه لا يعرف.

وتابع، من متن طائرته أثناء توجهه من واشنطن إلى أنكوريج بولاية ألاسكا: "لم يُحدد شيء بعد. أريد أمورًا معينة، أريد وقف إطلاق النار، وأوروبا لا علاقة لها بذلك. أوروبا لا تملي علي ما يجب فعله، لكنها بالتأكيد ستكون مشاركة، وكذلك زيلينسكي (الرئيس الأوكراني)".

وأعرب الرئيس الأمريكي، عن أمله في أن يرى وقفًا لإطلاق النار في أوكرانيا، موضحًا أنه لن يكون سعيدًا إذا لم يحدث اليوم، مضيفًا "نحن في طريقنا للقاء الرئيس بوتين في ألاسكا، وأعتقد أن الأمور ستسير بشكل جيد جدًا".




ترامب أوروبا ترامب وبوتين
