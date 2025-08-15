إعلان

تناول مضاد حيوي.. مستشفى المنصورة الدولي ينقذ حياة رجل أصيب بمتلازمة خطيرة

07:00 م الجمعة 15 أغسطس 2025

مستشفى المنصورة الدولي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن مستشفى المنصورة الدولي بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، استقبال قسم الطوارئ حالة حرجة لرجل في العقد السادس من العمر يعاني من التهابات شديدة بالجلد والوجه، وصعوبة في التنفس، مع انخفاض حاد في نسبة الأكسجين وصلت إلى 75% على تشبع الهواء نتيجة تناول جرعتين من مضاد حيوي.

وقال بيان مستشفى المنصورة الدولي، أنه فور وصول المريض جرى أخذ التاريخ الدوائي للحالة، وتبين أن الأعراض ظهرت عقب تناول المريض جرعتين متتاليتين من مضاد حيوي من نوع سيفترياكسون ما أدى إلى ظهور أعراض حادة تم تشخيصها لاحقًا بـ متلازمة ستيفنز جونسون (Stevens-Johnson Syndrome)، وهي من الحالات النادرة والخطيرة التي تستدعي تدخلاً عاجلاً.

وأضاف البيان أنه جرى إجراء الإسعافات الأولية بالتعاون مع قسم جراحة التجميل وقسم العناية المركزة، وبدء بروتوكول العلاج المتبع لهذه الحالة، والذي شمل إعطاء الغلوبولين المناعي الوريدي (IVIG) لمدة خمسة أيام متتالية، ومتابعة دقيقة للعلامات الحيوية وحالة الجلد والأغشية المخاطية.

وأظهر المريض استجابة إيجابية للعلاج، وتحسنت حالته تدريجيًا مع استقرار نسبة الأكسجين والتراجع الواضح في حدة الالتهابات الجلدية.

من جانبه قدم الدكتور أحمد النقيب، مدير مستشفى المنصورة الدولي، الشكر والتقدير للفريق الطبي من أطباء وتمريض وفنيين وعمال تحت إشراف الدكتور ناصر سمير ، مساعد المدير للاستقبال والطوارئ والعناية المركزة

تحت إشراف الدكتورة مرام راجح، رئيس قسم العناية المركزة و قسم الحروق والتجميل بقيادة الدكتور إبراهيم الدسوقي، رئيس قسم الحروق وجراحة التجميل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستشفى المنصورة الدولي المضادات الحيوية متلازمة ستيفنز جونسون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قمة الحسم بين ترامب وبوتين.. 5 ملفات قوية تحدد مستقبل الحرب "تفاصيل"