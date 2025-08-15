الدقهلية - رامي محمود:

أعلن مستشفى المنصورة الدولي بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، استقبال قسم الطوارئ حالة حرجة لرجل في العقد السادس من العمر يعاني من التهابات شديدة بالجلد والوجه، وصعوبة في التنفس، مع انخفاض حاد في نسبة الأكسجين وصلت إلى 75% على تشبع الهواء نتيجة تناول جرعتين من مضاد حيوي.

وقال بيان مستشفى المنصورة الدولي، أنه فور وصول المريض جرى أخذ التاريخ الدوائي للحالة، وتبين أن الأعراض ظهرت عقب تناول المريض جرعتين متتاليتين من مضاد حيوي من نوع سيفترياكسون ما أدى إلى ظهور أعراض حادة تم تشخيصها لاحقًا بـ متلازمة ستيفنز جونسون (Stevens-Johnson Syndrome)، وهي من الحالات النادرة والخطيرة التي تستدعي تدخلاً عاجلاً.

وأضاف البيان أنه جرى إجراء الإسعافات الأولية بالتعاون مع قسم جراحة التجميل وقسم العناية المركزة، وبدء بروتوكول العلاج المتبع لهذه الحالة، والذي شمل إعطاء الغلوبولين المناعي الوريدي (IVIG) لمدة خمسة أيام متتالية، ومتابعة دقيقة للعلامات الحيوية وحالة الجلد والأغشية المخاطية.

وأظهر المريض استجابة إيجابية للعلاج، وتحسنت حالته تدريجيًا مع استقرار نسبة الأكسجين والتراجع الواضح في حدة الالتهابات الجلدية.

من جانبه قدم الدكتور أحمد النقيب، مدير مستشفى المنصورة الدولي، الشكر والتقدير للفريق الطبي من أطباء وتمريض وفنيين وعمال تحت إشراف الدكتور ناصر سمير ، مساعد المدير للاستقبال والطوارئ والعناية المركزة

تحت إشراف الدكتورة مرام راجح، رئيس قسم العناية المركزة و قسم الحروق والتجميل بقيادة الدكتور إبراهيم الدسوقي، رئيس قسم الحروق وجراحة التجميل.