إصابة طفل ورجل.. عقارب الوادي الجديد تهاجم السكان بسبب الحر

الوادي الجديد – محمد الباريسي:



تعرض طفل ورجل للدغ عقارب سامة، اليوم الجمعة، بمركزي الخارجة والفرافرة في محافظة الوادي الجديد بسبب موجة الحر الشديدة التي تشهدها محافظة الوادي الجديد ومعظم أنحاء البلاد..

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين بلدغات عقارب سامة لمستشفى الخارجة التخصصي و مستشفى الفرافرة المركزي.

تبين تعرض محمد أبو العز الدغيدي، 12 عامًا ومقيم قرية " أبو هريرة" بمركز الفرافرة للدغ عقرب سامة داخل منزله بالقرية، فيما أصيب حماد سيد حماد، 42 عامًا، ومقيم بمدينة الخارجة للدغة عقرب سام بحي " عين الشيخ " بمدينة الخارجة.

جرى تقديم العناية الطبية وحقن المصابين بالمصل المضاد لسم العقرب، واستقرت الحالة الصحية للطفل المصاب الأول، فيما رفض المصاب الثاني بمدينة الخارجة الحجز بمستشفى الخارجة التخصصي رغم تعليمات ونصح الطبيب المعالج بالمستشفى.







